Жителям Саранска напомнили о безопасности детей

В Саранске прошла акция под названием «Поговори с ребенком о безопасности».

Организаторами данной акции, которая прошла на площади Тысячелетия, стали волонтерский отряд «Поиск 13 Регион» и ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

В день проведения акции добровольцы раздавали прохожим листовки с призывом внимательно и бережно относиться к детям и их проблемам. Беседуя с родителями, участники акции говорили о том, что в большинстве случаев дети убегают из дома или же отправляются в неведомые края в так называемых поисках неведомого счастья по причине занятости взрослых.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф