В Мордовии руководитель строительной организации уклонялся от уплаты налогов

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего руководителя строительной организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.

Сотрудники следственных органов установили, что с в период с июля 2015 по март 2016 года обвиняемый, занимая должность генерального директора АО Трест «Мордовпромстрой», указывал в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль несоответствующие действительности сведения о расходах и о сумме налогов.

В итоге обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Источник: mordovia.sledcom.ru