В Мордовии руководитель строительной организации уклонялся от уплаты налогов

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В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего руководителя строительной организации, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Сотрудники следственных органов установили, что с в период с июля 2015 по март 2016 года обвиняемый, занимая должность генерального директора АО Трест «Мордовпромстрой», указывал в налоговых декларациях по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль несоответствующие действительности сведения о расходах и о сумме налогов.
В итоге обвиняемый уклонился от уплаты налогов на сумму более 46 млн рублей.
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.
Источник: mordovia.sledcom.ru