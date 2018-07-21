Житель Торбеевского района лишился жизни из-за пропущенных телефонных звонков

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В Торбеевском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении местного жителя, который до смерти избил своего знакомого из-за того, что тот не отвечал на его телефонные звонки.
22 февраля нынешнего года в селе Жуково произошла драка между двумя мужчинами 38- и 42-летнего возраста, которые ранее были знакомы друг с другом. Младший участник конфликта жестоко избил своего оппонента. Спустя несколько дней после драки пострадавший скончался от полученных телесных повреждений.
38-летний участник драки сообщил, что ссора произошла по причине того, что знакомый не отвечал на его телефонные звонки.
Решением суда убийца был приговорен к 9 годам тюремного заключения.
Источник: mordovia.sledcom.ru