В Саранске продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий

В Саранске активно ведутся работы по благоустройству дворовых территорий.

В Октябрьском районе Саранска в настоящее время проводятся работы по благоустройству 12 дворовых территорий. 3 двора, которые расположены в указанном районе, уже полностью отремонтированы. Ещё 4 двора будут благоустроены в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском округе Саранск».

В Пролетарском районе города из 14 дворовых территорий пока что благоустроены только 2 и ещё 1 находится в работе. Причиной столь низких показателей, по словам главы районной администрации Александра Кузьмина, является тот факт, что указанные работы проводит та же организация, которая работает в Октябрьском районе.

В Ленинском районе Саранска из 21 дворовой территории в настоящее время благоустроены 17.

Мэр Саранска Петр Тултаев не так давно заявил, что все работы по благоустройству дворовых территорий должны быть завершены до конца сентября.

Источник: adm-saransk.ru