В Мордовии в ДТП погибла женщина

В Дубенском районе Республики Мордовия произошло ДТП, в результате которого погибла женщина.

Днем 21 июля на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о том, что на 82-м километре трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск» произошло ДТП. Прибыв на место инцидента, спасатели выяснили, что женщина, управлявшая автомобилем марки «Опель», выехала на встречную полосу и на полном ходу врезалась в грузовик марки КамАЗ.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ сообщает о трех пострадавших в данном ДТП. Очевидцы говорят о том, что женщина, находившаяся за рулем «Опеля», погибла.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причину аварии.

Источник: 13.mchs.gov.ru