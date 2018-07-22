В Саранске легковушка врезалась в столб

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В Саранске легковой автомобиль врезался в бетонный столб.
В ночь на 22 июля водитель легкового автомобиля марки ГАЗ, двигаясь по кольцу, расположенному в районе улицы Александра Невского, не сумел удержать транспортное средство в пределах проезжей части, вследствие чего машина на полном ходу врезалась в бетонный столб. В результате удара у автомобиля была серьезно повреждена передняя часть.
Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.
Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего водитель легковушки не сумел справиться с управлением.
По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo