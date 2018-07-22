В Саранске легковушка врезалась в столб

В Саранске легковой автомобиль врезался в бетонный столб.

В ночь на 22 июля водитель легкового автомобиля марки ГАЗ, двигаясь по кольцу, расположенному в районе улицы Александра Невского, не сумел удержать транспортное средство в пределах проезжей части, вследствие чего машина на полном ходу врезалась в бетонный столб. В результате удара у автомобиля была серьезно повреждена передняя часть.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, пока что неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, из-за чего водитель легковушки не сумел справиться с управлением.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo