Футбольный клуб «Мордовия» предлагает фанатам создать афишу к предстоящему матчу

Футбольный клуб «Мордовия» предложил своим фанатам создать афишу к предстоящему матчу любимой команды.

Конкурс получил название «Создай афишу к матчу любимой команды». Афиша должна быть посвящена матчу «Мордовии» с футбольным клубом «Краснодар», который пройдет 29 июля на стадионе «Мордовия Арена».

Афиша обязательно должна содержать информацию о командах, принимающих участие в матче, а также дате и месте проведения игры.

Работы будут приниматься до 25 июля. Лучшая афиша будет выбрана одним из игроков «Мордовии». Работу нужно отправлять на электронный адрес: mordoviafan@mail.ru. Итоги конкурса будут подведены 26 июля.

Источник: e-mordovia.ru