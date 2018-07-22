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В Мордовии Росгвардия будет бороться с браконьерством

В Мордовии Росгвардия будет бороться с браконьерством

В Мордовии состоялась рабочая встреча руководства регионального отдела Росгвардии с сотрудниками ГКУ РМ «Лесохотохрана» и регионального министерства лесного хозяйства.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся проведения совместных рейдов, направленных на выявление и пресечение фактов браконьерства в предстоящий период осенней охоты.

Стороны смогли договориться о порядке взаимодействия.

В конце встречи руководство взаимодействующих структур объявило благодарность сотрудникам, которые принимали участие в профилактическом мероприятии «Охота: весна 2018». 


Источник: e-mordovia.ru