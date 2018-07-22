В Саранске состоится турнир болельщиков ФК «Мордовия»

В Саранске пройдет турнир болельщиков футбольного клуба «Мордовия».

Матчи указанного турнира запланированы на 11, 12, 18 и 19 августа. По предварительной информации, участниками данных спортивных состязаний станут 32 команды.

Команды, желающие принять участие в турнире, должны прислать должны до 5 августа прислать заявку на электронный адрес: fcm_turnir@list.ru.

Участниками турнира могут стать спортсмены возрастом от 14 лет.

Матчи турнира будут проводиться на стадионе учебно-тренировочной базы ФК «Мордовия», который расположен в парке Ленинского района.

Победителям, призерам и лучшим игрокам турнира будут вручены индивидуальные награды, медали и кубки.

Источник: e-mordovia.ru