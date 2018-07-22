В Саранске прошли соревнования по велоспорту

В Саранске завершились соревнования по велосипедному спорту – ВМХ.

Указанные соревнования проходили в период с 19 по 21 июля. В спортивных состязаниях приняли участие 180 спортсменов из 9 регионов РФ.

В ходе финальных заездов первенства России представители Республики Мордовия, среди которых Влад Храмов и Нина Яковлева, заняли первое и второе место. Тем самым мордовские спортсмены завоевали путевки в сборную России.

В эстафете юношеская команда Мордовии смогла завоевать первое место. Команда девушка в эстафете заняла второе место.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru