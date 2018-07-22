В этом году 80 молодых семей Саранска улучшили жилищные условия

С начала нынешнего года в Саранске 80 молодых семей получили социальные выплаты для улучшения жилищных условий.

В период с 1 января по 20 июля нынешнего года в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» в Саранске 80 молодых семей получили свидетельства, предоставляющие право получить социальные выплаты в целях приобретения жилого помещения или же создания объекта недвижимости.

В дальнейшем предоставление социальных выплат, направленных на улучшение жилищных условий, продолжится.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru