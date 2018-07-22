Мордовский спортсмен успешно выступил на международных соревнованиях по легкой атлетике

Спортсмен из Республики Мордовия сумел завоевать золотую медаль на международных соревнованиях по легкой атлетике.

В настоящее время в Париже проходят IX летние европейские игры INAS. В составе сборной России на данных спортивных соревнованиях выступает представитель Республики Мордовия Алексей Копаев.

20 июля в ходе эстафеты 4х400 м мордовский спортсмен сумел завоевать золотую медаль. Также в данной эстафете приняли участие Работницкий Александр, Самолюк Владимир и Муратов Артем. Второе место заняли представители сборной Италии. Третье место досталось сборной Португалии.

В забеге на 100 метров мордовский спортсмен показал достойный результат, но в самом финале допустил фальстарт и поэтому не завоевал медаль. В забеге на 200 метров Алексей Копаев занял пятое место.

В прыжках в длину представитель Мордовии смог выступит только в двух попытках. Из дальнейшей борьбы Алексей Копаев выбыл по причине травмы левого плеча.

Источник: e-mordovia.ru