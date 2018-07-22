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Мордовский спортсмен успешно выступил на международных соревнованиях по легкой атлетике

Мордовский спортсмен успешно выступил на международных соревнованиях по легкой атлетике

Спортсмен из Республики Мордовия сумел завоевать золотую медаль на международных соревнованиях по легкой атлетике.

В настоящее время в Париже проходят IX летние европейские игры INAS. В составе сборной России на данных спортивных соревнованиях выступает представитель Республики Мордовия Алексей Копаев.

20 июля в ходе эстафеты 4х400 м мордовский спортсмен сумел завоевать золотую медаль. Также в данной эстафете приняли участие Работницкий Александр, Самолюк Владимир и Муратов Артем. Второе место заняли представители сборной Италии. Третье место досталось сборной Португалии.

В забеге на 100 метров мордовский спортсмен показал достойный результат, но в самом финале допустил фальстарт и поэтому не завоевал медаль. В забеге на 200 метров Алексей Копаев занял пятое место.

В прыжках в длину представитель Мордовии смог выступит только в двух попытках. Из дальнейшей борьбы Алексей Копаев выбыл по причине травмы левого плеча.


Источник: e-mordovia.ru