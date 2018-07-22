В Мордовии увеличилось количество многодетных семей

В Республике Мордовия в настоящее время проживают более 6 тыс. многодетных семей.

По информации регионального министерства социальной защиты, труда и занятости населения, в настоящее время на территории Республики Мордовия проживают 6036 многодетных семей. В данных семьях воспитываются 19635 детей.

Стоит отметить, что 1 января 2015 года количество многодетных семей, проживающих в Республике Мордовия, составляло 4628. Спустя год данный показатель увеличился и составил 5061 семью.

В настоящее время в регионе действует целая система мер, направленных на укрепление престижа семьи.

Источник: e-mordovia.ru