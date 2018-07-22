В Мордовии прошли летние сельские спортивные игры

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В Ардатове прошли летние сельские спортивные игры.
Стоит отметить, что указанные спортивные состязания проводятся в Республике Мордовия уже семь лет подряд. В этом году по причине неблагоприятных погодных условий пришлось отменить соревнования среди косарей и по вождению трактора.
В общекомандном зачете первое место досталось представителям Ардатовского района. Второе место завоевала команда Краснослободского района. Третье место досталось спортсменам из Ичалковского района.
Жители Мордовии с огромным энтузиазмом принимают участие в данных соревнованиях.
По информации «Известий Мордовии».