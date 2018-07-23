В Саранске в результате пожара погиб мужчина

В Саранске произошел пожар, который унес жизнь мужчины.

Вечером 22 июля на улице Пушкина, недалеко от школы №25 загорелся гараж, который оборудован под шиномонтаж. Очаг возгорания был зафиксирован в бытовом помещении, которое расположено в дальней от входа части гаража.

Прибыв на место происшествия и проникнув внутрь гаража, пожарные обнаружили труп мужчины 1987 года рождения. По предварительным данным, гражданин скончался в результате отравления продуктами горения. Спасатели предполагают, что мужчина направлялся из упомянутого бытового помещения к выходу.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Источник: 13.mchs.gov.ru