В Зубовой Поляне в ДТП пострадал человек

В Зубовой Поляне произошла автомобильная авария, в результате которой был травмирован человек.

Ранним утром 22 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на улице Крупской произошло ДТП. Прибыв по указанному адресу, представители ведомства обнаружили, что столкнулись два автомобиля.

К сожалению, для одного из участников ДТП указанный инцидент запомнится не только неприятной ситуацией, с которой начался воскресный день, но и травмами. О состоянии пострадавшего пока что ничего неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине транспортные средства не смогли разъехаться.

Источник: 13.mchs.gov.ru