В Рузаевке загорелся автомобиль

1
В Рузаевке произошло возгорание автомобиля.
Днем 22 июля на улице Луначарского раздался вой пожарной сирены. Причиной появления тревожного сигнала стало возгорание автомобиля. В момент воспламенения транспортное средство было припарковано возле дома №139.
Спасателям удалось не допустить распространение пламени на припаркованные поблизости машины.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь серьезно повредил транспортное средство.
Причина воспламенения автомобиля пока что устанавливается. Вероятнее всего, в данном случае имела место техническая неисправность.
Источник: 13.mchs.gov.ru