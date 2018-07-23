В Рузаевке загорелся автомобиль

В Рузаевке произошло возгорание автомобиля.

Днем 22 июля на улице Луначарского раздался вой пожарной сирены. Причиной появления тревожного сигнала стало возгорание автомобиля. В момент воспламенения транспортное средство было припарковано возле дома №139.

Спасателям удалось не допустить распространение пламени на припаркованные поблизости машины.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил транспортное средство.

Причина воспламенения автомобиля пока что устанавливается. Вероятнее всего, в данном случае имела место техническая неисправность.

Источник: 13.mchs.gov.ru