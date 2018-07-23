Житель Саранска пропал без вести, находясь в Москве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов пытаются установить местонахождение местного жителя, который без вести пропал.

Кирюшкин Сергей Викторович 1962 года рождения с 13 июля перестал выходить на связь со своей супругой. Стоит отметить, что до момента бесследного исчезновения мужчина находился в Москве.

Родные и близкие в настоящее время не имеют какой-либо информации о вероятном месте его нахождения.

Все, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении жителя Саранска, могут обратиться по телефонам: 89879929692 или 29-77-01.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф