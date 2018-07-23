В Больших Березниках загорелся жилой дом

В Больших Березниках произошел масштабный пожар, который едва не обернулся трагедией с человеческими жертвами.

Ранним утром 22 июля в небо над улицей Набережной поднялся огромный столб дыма и огня. Летний пейзаж был омрачен масштабным пожарищем, которое чудом не завершилось катастрофой. По указанному адресу загорелся жилой дом №2. Площадь распространения пламени составила 255 квадратных метров.

К счастью, жильцы загоревшегося дома не пострадали.

Кроме того, спасатели смогли не допустить распространение пламени на расположенные поблизости постройки.

Что стало причиной воспламенения жилого дома, пока что неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru