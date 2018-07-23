В Мордовии священники проводят обряды освящения водоемов

В Республике Мордовия священники проводят обряды освящения мест массового купания.

В настоящее время крупнейшие водоемы Саранска уже освящены. Обряд освящения мест массового купания состоит из таких пунктов, как молебен на берегу, обход водоема на лодке с кадилом, а также окропление святой водой пляжа и спасательного поста.

Впервые обряд освящения мест массового купания был проведен в Мордовии в прошлом году.

Данные обряды проводятся в рамках соглашения о сотрудничестве между региональным отделом ГУ МЧС РФ и Мордовской митрополией.

Кроме того, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам время от времени проводят занятия в воскресных школах при храмах.

Источник: 13.mchs.gov.ru