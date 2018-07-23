В Саранске произошло столкновение двух автомобилей

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Указанный инцидент был зафиксирован днем 22 июля на Северо-Восточном шоссе. По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2115, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и тем самым спровоцировал столкновение с автомобилем марки «Вольво».

Водитель иномарки совершил резкий поворот, благодаря чему удар был не очень сильным и соответственно последствия столкновения машин также были минимизированы.

К счастью, в данном ДТП никто не пострадал.

По информации сообщества «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo