Мордовские заключенные стали больше зарабатывать

Сотрудники УФСИН РФ по Республике Мордовия подвели итоги работы за первые шесть месяцев текущего года.

В этом году на 22,7% уменьшилось количество осужденных, которые нуждаются в документировании. Также на 57,1% снизилось количество заключенных, которые были освобождены без предварительного предоставления документов, удостоверяющих личность.

Помимо этого, за первое полугодие сотрудниками УФСИН было изъято 1,89 кг наркотических веществ.

Также с начала текущего года на 13,4% была увеличена однодневная заработная плата заключенных. Кроме того, осужденные освоили 25 новых видов изделий.

В первом полугодии также на 23,1% снизилось количество случаев впервые выявленного туберкулеза легких.

Источник: 13.fsin.su