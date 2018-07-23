90 детей-инвалидов из Мордовии отдохнут на берегу Черного моря

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В этом году 90 детей-инвалидов из Республики Мордовия отдохнут в санаториях, расположенных на морском побережье.
В регионе продолжается работа по оздоровлению детей, страдающих аутизмом и детским церебральным параличом. Юным жителям Мордовии, имеющим инвалидность, предоставляются путевки в санаторные учреждения, которые расположены в городе Анапа Краснодарского края.
В этом году на берегу Черного моря отдохнут 90 детей-инвалидов из Республики Мордовия.
Стоимость путевки включает в себя затраты, связанные с доставкой детей до места отдыха и обратно.
По информации регионального министерства социальной защиты, труда и занятости населения.
Источник: e-mordovia.ru