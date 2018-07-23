В Кадошкино продавались опасные полуфабрикаты

В одном из продуктовых магазинов Кадошкино продавались опасные для жизни и здоровья мясные полуфабрикаты.

Во время проверки продуктового магазина, расположенного на территории указанного населенного пункта, сотрудники Россельхознадзора установили, что в данном торговом заведении продаются свиные котлеты, пельмени и купаты без документации, подтверждающей надлежащий уровень качества товара.

В отношении владельца магазина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, с хозяином торгового заведения была проведена разъяснительная беседа.

Источник: ursn-rm.ru