С мордовскими заключенными поговорили о духовном исправлении

Одну из исправительных колоний Республики Мордовия посетили представители регионального духовного управления мусульман.

Центральное духовное управление мусульман республики для беседы с осужденными, которые исповедуют ислам, направило в исправительную колонию №10 двух своих представителей, среди которых Шамиль Сабитов и Наиль Вагапов.

В молельной комнате указанного исправительного учреждения представители духовного управления побеседовали с осужденными о самосовершенствовании и путях, которые ведут к моральному исправлению.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su