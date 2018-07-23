В Саранске состоялся городской турнир по шахматам

В Саранске прошел городской турнир по шахматам среди детей и взрослых.

Указанный турнир был проведен 21 июля в парке культуры и отдыха имени А.С. Пушкина. Соревнования были посвящены международному дню шахмат.

В общей сложности участниками турнира стали более 40 человек. Соревнования проводились в девять туров.

Победители и призеры турнира в качестве вознаграждения получили медали и грамоты.

Главной целью соревнований стала популяризация шахмат. Кроме того, подобные турниры помогают определить лучших спортсменов и повысить уровень их мастерства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru