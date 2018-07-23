Осенью в Мордовии будет проведен гастрономический фестиваль

Мордовский заповедник, расположенный в поселке Пушта, осенью проведет гастрономический фестиваль.

Указанный гастрономический фестиваль будет проведен 8 сентября на территории центральной усадьбы Мордовского заповедника.

Посетители фестиваля смогут отведать блюда различных национальных кухонь. Кроме того, шеф-повара, работающие в лучших ресторанах Нижнего Новгорода, проведут мастер-классы.

Для детей будет оборудована специальная площадка.

Помимо этого, на фестивали выступят различные музыкальные коллективы, среди которых национальный оркестр Mordens, ансамбль «Казачья вольница» Саранского хуторского казачьего общества «Троицкое», группа Alma Mira и вокально-инструментальный ансамбль Letto.

Источник: zapoved-mordovia.ru