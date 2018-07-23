Мордовские полицейские подвели итоги операции «Каникулы»

В Республике Мордовия представители правоохранительных органов подвели итоги профилактической операции «Каникулы».
В ходе проведения указанной операции особое внимание уделялось профилактике употребления наркотических веществ несовершеннолетними гражданами.
В общей сложности сотрудники правоохранительных органов провели около 150 профилактических мероприятий.
Кроме того, в рамках проведения операции стражи порядка проверили более 1800 объектов, среди которых учреждения торговли, досуговые организации и места массового пребывания несовершеннолетних, объекты транспорта, жилой сектор, а также учреждения, где проводят время несовершеннолетние.
За время проведения операции было зафиксировано более 40 административных правонарушений, 12 из которых касаются незаконного оборота наркотических веществ.
Источник: 13.мвд.рф