В Саранске обсудили подготовку к отопительному сезону

В Саранске были обсуждены вопросы, касающиеся подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону.

Обсуждение подготовки к предстоящему отопительному сезону состоялось в рамках оперативного совещания, которое 22 июля было проведено в стенах городской администрации.

Известно, что в настоящее время в Ленинском районе системы отопления промыты в 87% многоквартирных домов. Опрессовку в данный момент прошли 29% домов.

В Пролетарском районе были промыты системы отопления в 78 % многоквартирных домов, в 32 % домов была проведена опрессовка. В октябрьском районе промывку прошли системы отопления в 78 % МКД. Опрессовку прошли 32 % домов.

Мэр Саранска Петр Тултаев распорядился тщательно контролировать процесс подготовки к предстоящему отопительному сезону и провести встречи с собственниками домов, управляющие компании которых не проводят необходимые работы.

Источник: adm-saransk.ru