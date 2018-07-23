В Теньгушево загорелась баня

В Теньгушево прошло возгорание бани.

Ранним утром 23 июля предрассветное небо над указанным селом застелило зарево пламени, появление которого сопровождалось треском огня. Возле дома №112, который расположен по адресу – улица Карла Маркса, внезапно воспламенилась баня. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 82 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на расположенный поблизости жилой дом.

К счастью, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается. Не исключено, что постройка загорелась вследствие умышленного поджога.

Источник: 13.mchs.gov.ru