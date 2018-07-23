Футбольная команда «Мордовия» одержала победу над ФК «Армавир»

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:0 обыграла ФК «Армавир».

Указанный матч прошел 22 июля в Армавире.

Первый тайм для обеих команд оказался безрезультатным. Время от времени возникали опасные моменты, но заканчивались они ничем. После завершения первого тайма футболисты отправились в раздевалку, так и не забив ни единого гола.

Второй тайм для мордовской команды стал более удачным. На 58-й минуте полузащитник «Мордовии» Илья Петров отправил мяч в ворота хозяев поля. Сравнять счет игрокам «Армавира» так и не удалось.

В итоге матч завершился со счетом 1:0 в пользу мордовской команды.

Источник: e-mordovia.ru