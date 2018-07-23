В Ичалковском районе вспыхнул автомобиль

В одном из сел Ичалковского района Республики Мордовия произошло возгорание автомобиля.

23 июля, около 07:45 на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории села Оборочное произошел пожар. Представители ведомства оперативно выехали на место происшествия. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что полыхает автомобиль. Площадь распространения пламени составляла 9 квадратных метров.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате данного пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелся автомобиль, пока что неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru