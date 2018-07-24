Каждый житель Санкт-Петербурга знает, что город окружён большим количеством водоёмов и позволяет совершать удивительные путешествия по водным просторам. Однако для подобных поездок требуется наличие соответствующего транспорта, обладающего всеми необходимыми достоинствами и способного справиться с любой возможной проблемой. Для всех желающих отправиться в путешествие по водным гладям или же просто организовать рыбалку на тихом и спокойном озере, компания «North Silver» предлагает возможность приобрести моторные катера от производителя.

Особенности выбора

Многие компании предлагают возможность приобрести подобную технику, но большинство из них не способно предоставить необходимых гарантий. В результате покупатели тратят серьёзные деньги, не получая в своё распоряжение ту технику, на которую они рассчитывали. Если вы решили совершить подобную покупку, обратите внимание на следующие факторы:

В первую очередь стоит обратить внимание на отзывы покупателей того или иного магазина. В этом случае можно получить объективное мнение о качестве оказываемых услуг и предоставляемой техники.

Сотрудничество магазина с производителем будет несомненным преимуществом, так как это позволит получить необходимые гарантии.

Опытные консультанты должны хорошо разбираться в технике и знать ответы на все возможные вопросы клиента.

Лучшим решением станет обращение в нашу компанию «North Silver», где каждого клиента ждёт широкий спектр предлагаемых преимуществ.

Среди тех достоинств, которыми сможет воспользоваться каждый клиент нашей компании, можно выделить:

Компания была основана в 2000 году и за прошедшее время смогла досконально изучить все особенности рынка, предлагая покупателям только лучшие условия.

Всю представленную технику мы создаём самостоятельно. При этом продукция не раз отмечалась ведущими российскими и зарубежными наградами, что как нельзя лучше говорит о её безупречном качестве.

Купить моторный катер напрямую от производителя можно по выгодной цене.

Специалисты компании всегда готовы проконсультировать вас по имеющимся вопросам, помочь с выбором и подробно рассказать, как именно следует ухаживать за столь сложной техникой, чтобы добиться от неё максимальной работоспособности.

Ассортимент компании включает в себя катера из алюминия, стеклопластика и комбинированные модели, каждая из которых имеет свои особенности.

Остаётся лишь посетить наш салон или связаться со специалистами по телефону, чтобы уже в скором времени наслаждаться путешествием по водным просторам на собственном транспортном средстве.