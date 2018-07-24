В Саранске разыскивается уроженец Москвы, подозреваемый в мошенничестве

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают уроженца Москвы, который подозревается в совершении преступления, связанного с мошенничеством.

Уроженец Москвы Киба Валерий Павлович 1961 года рождения, находясь на территории Саранска, совершил преступление, связанное с мошенничеством. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина скрылся из поля зрения сотрудников правоохранительных органов.

Все, кто владеет какой-либо информацией о нынешнем местонахождении подозреваемого, могут сообщить необходимые данные по телефонам: 8(8342) 29-90-39, 29-90-23, 89879938757 или 02.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф