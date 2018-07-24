С мордовскими заключенными работают психологи

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В одной из исправительных колоний Республики Мордовия психологи провели практическое занятие с осужденными.
Указанное занятие было проведено в исправительной колонии №6 и получило название «Развитие познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления».
Программа занятия состояла из нескольких пунктов, среди которых развитие внимания, воображения, памяти, мышления, образно-чувственного и логического мышления, а также подвижность и переключаемость внимания.
Главной целью подобных занятий является повышение мотивации осужденных к работе над собой.
Источник: 13.fsin.su