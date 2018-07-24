С осени Москву и Саранск свяжут дополнительные авиарейсы.

С 1 сентября текущего года компания S7 Airlines запускает дополнительные рейсы по направлению Саранск-Москва-Саранск.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Из Саранска в Москву и обратно пассажиров будут доставлять самолеты Embraer 170, которые рассчитаны на 78 человек. Из Москвы самолет будет вылетать в 08:30. В Саранске авиалайнер будет приземляться в 09:55. Обратно самолет будет вылетать в 10:35. В Москву авиалайнер прибудет в 12:10.

Стоит отметить, что данная авиакомпания уже осуществляет авиаперевозки между Москвой и Саранском.

Источник: aviamordovia.ru