В Рузаевке после вмешательства прокуратуры был лишен водительских прав мужчина, употребляющий наркотики

В Рузаевке после вмешательства прокуратуры был лишен водительского удостоверения гражданин, который имеет наркотическую зависимость.

Сотрудники прокуратуры во время проведения проверки исполнения закон6одактельства о безопасности дорожного движения установили, что житель Рузаевки, имеющий зависимость от наркотических веществ, владеет водительским удостоверением и регулярно управляет автомобилем. Кроме того, выяснилось, что диагноз, который был поставлен автомобилисту врачами Рузаевской межрайонной больницы, запрещает управлять транспортными средствами.

Районный суд удовлетворил направленный прокуратурой иск о прекращении у жителя Рузаевки действия прав на управление транспортными средствами.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru