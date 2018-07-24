В одной из школ Дубенского района Мордовии устранили нарушение закона «О карантине растений»

В одной из школ Дубенского района Республики Мордовия были устранены нарушения закона о карантине растений.

В ноябре минувшего года сотрудники Россельхознадзора во время проведения проверки одной из школ указанного района установили, что в данном учебном заведении не проводятся систематические карантинные фитосанитарные обследования земельного участка, отсутствует план проведения карантинных фитосанитарных обследований и не назначено лицо, которое несет ответственность за проведение карантинных фитосанитарных обследований.

При повторной проверке было установлено, что указанные нарушения в настоящее время устранены в полном объеме.

Карантинные объекты во время обследования обнаружены не были.

Источник: ursn-rm.ru