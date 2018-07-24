В Мордовии проходит обучение кинологов

В учебном центре УФСИН РФ по Республике Мордовия было организовано обучение специалистов-кинологов с розыскными собаками.

Кинологии из девяти регионов России, среди которых Кировская, Тамбовская, Пензенская, Ульяновская, Нижегородская области, а также республики Татарстан, Удмуртия и Чувашия, пройдут курс обучения по программе «Проводник (вожатый) служебных собак».

Для проверки рабочих качеств служебных собак на учебных полигонах была проведена специальная проверка. Наилучшие результаты показали представители Кировской и Нижегородской областей, а также республик Удмуртия и Чувашия.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su