В Теньгушевском районе оштрафовали мужчину, оскорбившего полицейского

В Теньгушевском районе Республики Мордовия суд вынес приговор в отношении 43-летнего местного жителя, который публично оскорбил сотрудника правоохранительных органов.

11 мая нынешнего года 43-летний мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в Теньгушевской районной больнице. В медицинское учреждение были вызваны сотрудники полиции. Один из стражей порядка предложил мужчине пройти медицинское освидетельствование. Гражданин, боясь быть уличенным в совершении административного правонарушения, публично обругал матом полицейского.

Решением суда в отношении дебошира была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru