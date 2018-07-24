Предприниматель хотел накормить жителей Ковылкинского района опасными шашлыками и фаршем

В одном из сел Ковылкинского района республики Мордовия продавалась опасная для жизни и здоровья мясная продукция.

Во время проверки продуктового магазина, расположенного на территории села Троицк, сотрудники Россельхознадзора обнаружили, что в данном торговом заведении осуществляется продажа шашлыка и фарша из свинины без документации, подтверждающей надлежащий уровень качества продукции.

В отношении хозяина продуктового магазина была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Кроме того, с владельцем торгового заведения была проведена разъяснительная беседа.

Источник: ursn-rm.ru