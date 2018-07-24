Жительница Саранска путем мошенничества получила более 300 тыс. рублей

В Саранске 31-летняя местная жительница мошенническим путем получила более 300 тыс. рублей.

В период с ноября 2013 по январь 2016 года 31-летняя горожанка предоставляла своему работодателю несоответствующие действительности сведения о проживании в зоне с льготно-экономическим статусом и таким образом получала социальные выплаты. В общей сложности действия жительницы Саранска причинила региональному бюджету ущерб в размере более 300 тыс. рублей.

Учитывая тот факт, что обвиняемая полностью возместила причиненный её действиями ущерб, Ленинский районный суд города Саранска прекратил уголовное дела и назначил судебный штраф в размере 50 тыс. рублей.

По информации пресс-службы прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru