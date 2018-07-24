В Мордовии из-за антисанитарных условий было закрыто придорожное кафе

В Мордовии было временно закрыто придорожное кафе.

Кафе «Лори», которое расположено в поселке городского типа Умет Зубово-Полянского района Республики Мордовия, на одном из участков федеральной трассы М-5 «Урал», было на время закрыто по причине выявления антисанитарных условий.

Районный суд признал владельца указанной точки общественного питания виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. В итоге было принято постановление о необходимости закрыть кафе на 30 суток.

В данный момент вход в кафе опечатан.

На протяжении упомянутого срока будет проверяться исполнение решения суда.

Источник: r13.fssprus.ru