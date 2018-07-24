В Саранске проходит акция «Безопасные окна»

В Саранске проходит межведомственная акция под названием «Безопасные окна».

По причине того, что за последнее время в регионе участились случаи выпадения малолетних детей из окон многоэтажных жилых домов, было принято решение о проведении указанной акции.

В период с 23 по 30 июля участники межведомственной акции будут информировать горожан о необходимости соблюдения правила безопасности, которые помогут предотвратить выпадение малолетних детей из окон, а также о важности контроля за малолетними гражданами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой городской администрации.

Источник: adm-saransk.ru