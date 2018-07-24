Жители Мордовии могут получить бесплатную юридическую помощь

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По территории Республики Мордовия колесит мобильный пункт оказания бесплатной юридической помощи.
Работа данного мобильного пункта была организована Всероссийским государственным университетом юстиции. Специалисты предоставляют жителям региона информацию, касающуюся норм гражданского, жилищного, земельного, трудового права, права социального обеспечения и законодательства в сфере образования.
Консультации оказывают студенты и сотрудники Средне-Волжского института (филиала) РПА Минюста России.
Стоит отметить, что консультации предоставляются совершенно бесплатно.
По информации «Известий Мордовии».