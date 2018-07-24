Прокуратура Мордовии отчиталась о результатах работы за первое полугодие

В прокуратуре Республики Мордовия прошло расширенное заседание коллегии.

В ходе указанного заседания были рассмотрены результаты работы сотрудников прокуратуры за первые шесть месяцев текущего года.

За указанный период представители ведомства выявили 15,7 тыс. нарушений федерального законодательства. По материалам прокурорских проверок было возбуждено 21 уголовное дело.

Благодаря действиям сотрудников прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате перед 4,3 тыс. работников.

Кроме того, представители ведомства не допустили принятие 558 незаконных нормативных правовых актов.

Источник: prokrm.ru