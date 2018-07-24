В Мордовии предстанет перед судом хирург, виновный в смерти мужчины

В Темниковском районе Республики Мордовия суд вынесет приговор в отношении хирурга, по вине которого умер 39-летний мужчина.

Летом 2016 года заведующий хирургическим отделением муниципальной больницы, работающий по совместительству врачом-хирургом, занимался лечением 39-летнего мужчины, который был экстренно госпитализирован. Пациент поступил в медицинское учреждение с диагнозом «острый панкреатит». Из-за позднего диагностирования основного заболевания, которым в данном случае была спаечная кишечная непроходимость и необоснованно отложенного оперативного вмешательства 39-летний мужчина скончался.

В итоге хирург, виновный в смерти пациента, был привлечен к уголовной ответственности.

В скором времени заведующий хирургическим отделением предстанет перед судом.

Источник: mordovia.sledcom.ru