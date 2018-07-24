Житель Лямбирского района, подозреваемый в изнасиловании пенсионерок, был заключен под стражу

В Республике Мордовия был заключен под стражу 60-летний житель Лямбирского района, подозреваемый в изнасиловании пенсионерок.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в июне нынешнего года 60-летний мужчина, находясь на территории Лямбирского и Ромодановского районов, надругался над двумя пенсионерками. Оба преступления были совершены на территории дачных массивов.

Решением суда в отношении подозреваемого была избрана мера пересечения в виде заключения под стражу.

Не исключено, что предполагаемый насильник причастен к совершению других преступлений аналогичного характера.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru