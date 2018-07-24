В Теньгушево оштрафовали любительницу румбы

В Теньгушево суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая с изрядной настойчивостью предлагала случайным прохожим станцевать румбу.

В один из вечеров жительница Теньгушево коротала свободное время, употребляя алкогольные напитки. Количество выпитого гражданкой спиртного было весьма внушительным. Женщина изрядно взбодрилась и вместо того, чтобы лечь спать, решила прогуляться по селу.

Но гражданка не просто гуляла по улицам поселка, наслаждаясь свежим воздухом, а приставала к случайным прохожим с предложением станцевать румбу.

Сотрудник полиции пресек действия жительницы села.

Решением суда в отношении любительницы румбы была избрана мера наказания в виде штрафа.

Источник: tengushevsky.mor.sudrf.ru