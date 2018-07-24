Мордовская спортсменка завоевала золотую медаль на чемпионате России по маунтинбайку

Спортсменка из Республики Мордовия успешно выступила на чемпионате России по маунтинбайку.

Указанные спортивные соревнования проходили в Чебоксарах. Участниками данных состязаний стали спортсмены из 18 регионов России. Общее количество участников чемпионата составило более 260 человек.

Республику Мордовия на данных соревнованиях представляла воспитанница ГБУ РМ «КСШОР» Ирина Калентьева. Мордовская спортсменка стала лучшей в дисциплине «олимпийский кросс-кантри».

Стоит отметить, что Ирина Калентьева является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, многократным призером чемпионатов мира и многократной победительницей этапов Кубка мира.

Источник: e-mordovia.ru